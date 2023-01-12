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Takla atan otomobil köprü duvarına çarptı: 1 ölü

Takla atan otomobil köprü duvarına çarptı: 1 ölü
Takla atan otomobil köprü duvarına çarptı: 1 ölü

Hatay’ın Payas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak köprü duvarına çarpan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, D-817 karayolu Payas TEM otoyolu bağlantı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun yönünden Dörtyol istikametine giden Erkan Koyun (41) idaresindeki 33 AAK 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak otoyol köprüsünün duvarına çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Koyun'un cenazesi yapılan olay yeri inceleme sonrası adli tıpa gönderildi.

Ferit Savaş

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