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Takla atan otomobil sürücüsü alkollü ve ehliyetsiz çıktı: Binlerce lira ceza yedi

Takla atan otomobil sürücüsü alkollü ve ehliyetsiz çıktı: Binlerce lira ceza yedi
Takla atan otomobil sürücüsü alkollü ve ehliyetsiz çıktı: Binlerce lira ceza yedi

Kırıkkale'de ehliyetsiz ve alkollü kullandığı otomobil ile takla atarak kaza yapan sürücüye binlerce lira ceza kesilirken, araç da trafikten men edildi. Kazada ise bir kişi yaralandı.

Takla atan otomobil sürücüsü alkollü ve ehliyetsiz çıktı: Binlerce lira ceza yedi - Tıkla İzle

Kaza, Kırıkkale'de Osmangazi Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 06 BES 099 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde virajı alamayıp bahçe duvarına çarparak takla attı. Otomobil sürücü M.A., yara almadan kurtulurken, yolculardan T.G. (22) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan T.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sürücü M.A.'nın ehliyetsiz ve 0,85 promil alkollü olduğu, otomobilin ise bir başkasına ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, sürücü M.A.'ya ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 5 bin 474 lira, araç sahibine ise 3 bin 674 lira para cezası kesti. Sürücü M.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, otomobil ise trafikten men edildi.

Hasan Ay
 

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