Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasköy Mahallesi'nden Sarayköy içesine doğru seyir halinde olan Sıdıka M. idaresindeki 09 PJ 611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak taklalar atmaya başladı. Tarlaya uçarak ters duran aracın içerisinde bulunan sürücü anne Sıdıka M. ile yolcu konumundaki oğlu Eren M. bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Atilla Özer



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.