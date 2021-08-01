Takla atan otomobilde 70 metre sürüklendi, kazadan hafif yaralı kurtuldu

Kaza, Antalya-Alanya D-400 karayoluna meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir eden Volkan Doğruöz'ün kullandığı 07 LA 744 plakalı otomobil, Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı çıkışında bariyerlere çarparak bariyerleri söktü. Yaklaşık 70 metre takla atarak sürüklenen ve arka sol tekeri kopan otomobil hurdaya döndü. Kazadan hafif yaralı kurtulan sürücü 112 sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından aracının başına dönerken, trafik polisleriyle ilginç bir diyalog yaşadı. Volkan Doğruöz'ün aracın bagajında kutu içerisinde altınları olduğunu söylemesinin ardından bagajı kontrol eden polisler altın kutusunu buldu. Volkan Doğruöz'ün trafik polisinin ‘Alkol aldın mı?' sorusuna ‘Az bir şey' demesi üzerine trafik polisi, ‘Hayatımda hiç içmedim diyorsun yani. Cumadan cumaya diyorsun” şeklinde konuştu.

Trafik polisleri, alkollü sürücüye altınların bulunduğu kutuyu olay yerine gelecek olan babasına vereceklerini söylerken, Volkan Doğruöz'ün hastanede yapılan kontrolde 2.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü belgesine 6 aylığına el konulan Doğruöz'e bin 318 TL de para cezası uygulandı.



Arif Kaplan

