İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Takla atan otomobilden ağır yaralı kurtarılan adam hayatını kaybetti

Takla atan otomobilden ağır yaralı kurtarılan adam hayatını kaybetti
Takla atan otomobilden ağır yaralı kurtarılan adam hayatını kaybetti

Denizli’de takla atarak karşı şeride geçen otomobilde 5 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Tavas ilçesi Tavas-Muğla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Mustafa O., idaresindeki 06 HZJ 76 plakalı otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil orta refüje çarpması sonucu taklalar atmasıyla karşı şeride geçerek ters durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 1'i ağır olmak üzere 5 kişiyi çıkarttı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol, kullanılamaz hale gelen otomobilin kaldırılmasıyla normale döndürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Armağan Kozanoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Emre Mustafa O., Burak K., Ecem S. ve Büşra A.'nın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fadıl Pişkin - Semih Can Yılmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.