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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu !

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu !
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu !

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa-Adıyaman Karayolu'nun Yeşilova Mahallesi mevkiinde yaşandı. Şanlıurfa istikametine seyreden M.D. idaresindeki 41 TC 613 Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sürücü, taklalar atarak tarlada ters dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cevher Göçmez
 

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