Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu !

Alınan bilgiye göre, Aşkale'nin Pırnakaban köyü mevkiinde Y.A. kontrolündeki 28 NA 464 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında savrulup, yolun karşı tarafında takla atarak durabildi. Otomobil sürücüsü, soğukkanlı bir şekilde, burnu bile kanamadan takla atan araçtan kendi gayretleriyle çıktı. İlçe Jandarma ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yolda trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Otomobil sürücüsünün kazayı yara almadan atlatması sevindirirken, olay yerine gelen çekiciyle otomobil takla attığı yerden alındı.

Celal Dilsiz



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