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Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye Turgutlu'dan Salihli istikametinde seyir halindeki Özge Z. idaresindeki 45 RB 494 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada takla atan araçta bulunan sürücü Özge Z. ve ismi öğrenilemeyen yanındaki bir kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. Araç kaza yerine getirilen kepçeyle düz çevrilerek bulunduğu yerden çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlker Uyar


 


 

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