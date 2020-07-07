İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Takla atan otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı

Takla atan otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı
Takla atan otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şans eseri ağaca çarparak dereye düşmekten son anda kurtuldu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Mahmut Atalay Spor Salonu karşısında meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Resulcan A. yönetimindeki 19 SU 480 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil, dereye uçmadan önce ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı sürücü daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
 

Serkan Şansever
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.