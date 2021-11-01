Takla atan otomobilin askeri personel sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunda meydana geldi. Nurhak'tan Elbistan yönüne seyir halinde olan 46 E 8559 plakalı otomobil, sürücüsü Hüseyin Başer'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Yön levhasına çarpan otomobil, yol kenarındaki tarlaya girerek takla attı.

Kazada, sürücü Başer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin Başer'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Başer'in cenazesinin, memleketi Tokat'ta defnedileceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Murat Sürücü

