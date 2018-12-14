Takla atan tır mezarlığa girdi, sürücü yaralı olarak kurtuldu

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Konya-Ereğli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Konya'ya seyir halinde olan Eyüp B. idaresindeki 32 KF 920 plakalı küspe yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan tır, karayolu kenarındaki Tatlıcak Mezarlığı'na girerek dururken, bazı mezarlar da kazadan zarar gördü.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tır içerisindeki yaralı sürücü sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İbrahim Yetkin