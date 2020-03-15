Takla atarak hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldular

Kaza, Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi Gizem Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.P. idaresindeki 54 BM 135 plakalı otomobil sürücüsü, cadde üzerinde sollamaya çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkan ve yol kenarında bulunan çukura giren araç takla atarak yan yattı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce araç içerisinden çıkarılan yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3'ü çocuk toplamda 6 yaralı sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kazayı gören ve o anları anlatan Ramazan Keskin, “Beyaz bir minibüs araç sollamaya çıkmış, kırmızı araçta karşı şeritten geliyormuş ve sollamaya çıkan araçtan kendini kurtarmaya çalışmış o esnada çukura girmiş ve takla atarak durabilmiş. 6 kişilermiş arabada hepsini hastaneye götürdüler” dedi.

Öte yandan, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, takla atarak yan yatan araç ise olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya