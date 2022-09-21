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Takla atarak yan yatan hafif ticari aracı vatandaşlar düzeltti

Takla atarak yan yatan hafif ticari aracı vatandaşlar düzeltti
Takla atarak yan yatan hafif ticari aracı vatandaşlar düzeltti

Kocaeli’de iki hafif ticari aracın karıştığı kazada araçlardan biri takla atıp yan yatarak durabildi. Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada yan yatan aracı vatandaşlar kendi imkanıyla düzeltti. Kazaya sebep olan diğer aracın sürücüsü ise 84 promil alkollü çıktı.

Takla atarak yan yatan hafif ticari aracı vatandaşlar düzeltti - Tıkla İzle

Kaza, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde meydana geldi.

84 promil alkollü çıktı

Öte yandan, 43 FE 683 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü H.Ö.'ye alkolmetre üfletildi. Sürücü, yapılan testte 84 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan H.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Mustafa Taşören
 

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