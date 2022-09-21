Takla atarak yan yatan hafif ticari aracı vatandaşlar düzeltti

Kaza, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde meydana geldi.

84 promil alkollü çıktı

Öte yandan, 43 FE 683 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü H.Ö.'ye alkolmetre üfletildi. Sürücü, yapılan testte 84 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan H.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Taşören



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