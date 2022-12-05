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Takla atıp ters dönen araçta 3 kişi yaralandı

Takla atıp ters dönen araçta 3 kişi yaralandı
Takla atıp ters dönen araçta 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpıştığı ve araçlardan birinin takla atıp ters dönerek durabildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ü., idaresindeki 03 EZ 415 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü O.Ç.'nin kullandığı 07 CDS 74 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak şarampole giren otomobillerden birisi takla atıp ardından ters dönerek durabildi. Kazada sürücülerden M.Ü., ile M.M.Y. ve E.Ü., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Onur Dal

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