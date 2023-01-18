Taksi görünümlü minibüs kamerada

İddiaya göre, iki genç, taksiye binmek istedi. Duran takside başka bir yolcunun daha olduğunu gören gençler, minibüsleri aratmayan yolculuklarını bitirmek istedi. Gençler, şoföre, “Biz inelim abi” dedikten sonra durmasıyla araçtan indi. Gençler, yaşanan o anları da saniye saniye kayıt altına alırken, şoförün gençlere küfür etmesi görenlere pes dedirtti.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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