Taksi ile kamyon gişelerde sıkıştı

Kaza, sabah saatlerinde Avcılar-TEM Otoyolu bağlantısını sağlayan yoldaki Avcılar Gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey istikametine giden 34 TDV 42 plakalı ticari taksi sürücüsü İlhan Taşçı ile aynı yöne giden idaresindeki 34 ZN 7205 plakalı kamyon sürücüsü S.Ö, aynı gişeden geçmek istedi. Aynı anda gişeye giren iki araç sıkıştı. Olayda yolcular da takside sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda itfaiye ekipleri sıkışan yolcuları kurtardı. Kaza nedeni ile gişe tamamen trafiğe kapanırken, Mahmutbey istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yapılan çalışmanın ardından sıkışan araçlar kaldırılarak, gişe açıldı.

Kazayı anlatan taksi sürücüsü İlhan Taşçı, “Avcılar gişelerden çıkarken tır arkamdan hızla geldi. Benden önce geçeceğim diye, gişe betonlarına sıkıştırdı. Bir bayan ile bir çocuk yolcu vardı, yaralı ve can kaybı kimsede bir şey yok çok şükür” dedi.

Daha sonra konuşan kamyon sürücüsü S.Ö. ise, “Gişelere yaklaştığım zaman önümdeki araç aniden önüme kırarak, kaza gerçekleşti. Sol tarafıma benden önce geçmeye çalıştı. Aynasına bakmayarak, hafriyat tırının önüne geçti, malum bu şekilde kaza gerçekleşti. Herhangi bir yaralı yok, yolcular sıkıştı, onu da itfaiye kurtardı” şeklinde konuştu.



Medeni Topaloğlu

