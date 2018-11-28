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Taksi şoförü motosikletliye bıçak çekti

Taksi şoförü motosikletliye bıçak çekti
Taksi şoförü motosikletliye bıçak çekti

İstanbul Çekmeköy’de motosiklet sürücüsü kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği ticari taksi sürücüsüne tepki gösterdi.

Taksi şoförü motosikletliye bıçak çekti - Tıkla İzle

Ticari taksi sürücüsü de kendisine tepki göstererek üzerine yürüyen motosiklet sürücüsüne bıçak çekti. O anlar kask kamerasına yansıdı.

İstanbul Çekmeköy'de Nevzat Demir Tesislerinin bulunduğu mevkide seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası motosiklet sürücüsü aracından inerek ticari taksi sürücüsünün üzerine yürüdü. Bu esnada ticari taksi sürücüsü de motosikletli sürücüye bıçak çekti. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü tekrardan motoruna binerek olay yerinden uzaklaştı. Taksi sürücüsünün bıçakla motosiklet sürücüsünün üzerine yürümesi kask kamerasına yansıdı.  

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