Taksi şoförü taksimetreyi açmadı turistten 2 bin 750 lira para istedi

Olay, 6 Mayıs Cumartesi günü akşamüzeri Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan ve Polonya uyruklu olduğu öğrenilen turist ile arkadaşları Galata Kulesi'nin bulunduğu noktadan Salih E. isimli şoförün idaresindeki taksiye binip Küçükçekmece'ye gitti, ardından aynı taksi ile Galata'ya geldi. İddiaya göre, yolculukta taksi şoförü Salih E.'nin taksimetreyi açmadığı kendilerinden 2 bin 750 lira tutarında bir ücret talep etti. Turist ve arkadaşları taksi ücretinin çok yüksek olduğunu belirterek bu ücreti ödemek istemediğini taksi şoförü Salih E.'ye iletti. Taksi şoförü ise 2 bin 750 lira olarak söylediği ücreti ‘bin liraya' kadar düşürdü ve bu ücreti alıp turistleri indirdikten sonra ortadan kayboldu. Turist ve arkadaşları ise bu olayı Taksim Meydanı'nda bulunan turizm polisine şikayet etti. Turizm polisi ise olayı trafik ekiplerine bildirdi. İstanbul Emniyetine bağlı trafik ekipleri ise yaptığı operasyon ile Taksim'de bulunan bir otelin önünde taksiyi yakaladı.

“Gidiş geliş yaptılar bu taksi ile beraber, adam 2 bin 750 lira para istedi”

Turistin arkadaşı olan Atilla Kaan Turan isimli vatandaş olaya şu sözlerle değindi, “Arkadaşım yurtdışından geldi Küçükçekmece'ye gidecekler 20 kilometre civarı, bir kere taksi ile gittik zaten oraya 300 lira mı ne tuttu oraya gidiş. Şimdi ise gidiş geliş yaptılar bu taksi ile beraber adam 2 bin 750 lira para istedi ve onun üzerine biz de işte itiraz ettik vermeyiz dedik bin liraya kadar düştü, sonra kazıklandı diye işte polise geldik. Polise her şeyi anlattık. Şimdi onlarda burada çözmeye çalışıyorlar olayı. Almanya'da yaşıyor Polonya vatandaşı. Beraber geldik izine. Ben Atilla Kaan Turan bu da Jaffly” diye konuştu.

“Trafik çekicisi çağırıldı ve taksi bağlandıktan sonra yediemin otoparkına götürüldü”

Trafik ekiplerinin, şikayet üzerine gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Taksim'de bir otelin önünde yakalanan taksi şoförü, suçlamaları reddetti. Trafik polisleri, taksi şoförüne 4 bin 64 lira ceza yazdı. Cezadan sonra, taksi işletme ruhsatı ve şoför kartı iptal edildi. Olay yerine trafik çekicisi çağırıldı ve taksi bağlandıktan sonra yediemin otoparkına götürüldü.

Sümer Avcı

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