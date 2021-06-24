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Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Adana’da taksi şoförlüğü yapan bir kişi tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüphelinin, taksi şoförünün müşterisi olup olmadığı polis tarafından araştırılıyor.

Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü - Tıkla İzle

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, taksi şoförlüğü yapan Fazıl Yoğun (47), kimliği belirlenemeyen bir kişiye tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen kişi, Fazıl Yoğun'a tabanca ile defalarca ateş açtı. Ardından şüpheli şahıs bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fazıl Yoğun'u özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğun'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fazıl Yoğun'un vurulduğu bölgede kullandığı taksiye rastlamayan polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin öldürdüğü kişinin taksisiyle kaçıp kaçmadığını araştırıyor. Polis'in şüpheliyi yakalama çalışması da devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye
 

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