Taksi şoförü yayalara çarpmamak için durağa daldı

Kaza, Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 T 204 plakalı ticari taksinin şoförü Raşit A., yolun karşısına geçmek isteyen iki yayaya çarpmamak için aracıyla yol kenarına manevra yapmaya çalıştı. Raşit A.'nın hakimiyetini kaybettiği otomobil, o sırada durakta bekleyen vatandaşlara çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada taksi sürücüsünün de içinde bulunduğu toplam 6 kişinin yaralandığı, birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Ali Nargüner - Mert Cerrahoğlu

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