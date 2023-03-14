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Taksi şoförü yayalara çarpmamak için durağa daldı

Taksi şoförü yayalara çarpmamak için durağa daldı
Taksi şoförü yayalara çarpmamak için durağa daldı

Ankara’da taksi şoförünün yoldaki yayalara çarpmamak için otobüs durağına daldığı kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 T 204 plakalı ticari taksinin şoförü Raşit A., yolun karşısına geçmek isteyen iki yayaya çarpmamak için aracıyla yol kenarına manevra yapmaya çalıştı. Raşit A.'nın hakimiyetini kaybettiği otomobil, o sırada durakta bekleyen vatandaşlara çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada taksi sürücüsünün de içinde bulunduğu toplam 6 kişinin yaralandığı, birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Ali Nargüner - Mert Cerrahoğlu

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