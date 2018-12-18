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Taksi şoföründen örnek davranış

Taksi şoföründen örnek davranış
Taksi şoföründen örnek davranış

Esenyurt Haramidere’de bindiği takside 12 bin 400 dolar olan çantasını düşüren turist, ticari taksi şoförünün örnek davranışı sayesinde parasına kavuştu. Ticari taksi sürücüsü gün içerisinde müşterileri bıraktığı adresleri gezerek çantanın sahibini buldu.

Taksi şoföründen örnek davranış - Tıkla İzle

Esenyurt Haramidere'de bir turist, Ömer Ekin yönetimindeki 34 TDM 05 plakalı ticari taksiye binerek ikamet ettiği siteye gitmesini istedi. Ömer Ekin, müşterisini siteye bırakarak başka müşterileri götürmek için tekrar bölgesine çıktı. Aracın içerisinde temizlik çalışması yapan ticari taksi sürücüsü Ekin, arka koltukta çanta olduğunu gördü. Ticari taksi şoförü Ekin, çantanın içinde 12 bin 400 dolar, telefon ve pasaport olduğunu görünce sahibini bulmaya çalıştı. Gün içerisinde götürdüğü müşterilerin yerlerini gezen Ekin, en son siyahi bir turistin bindiğini hatırladı. Siyahi turisti bıraktığı siteye giden Ekin, güvenlik görevlilerine durumu izah ederek şahsa ulaştı. Güvenlik Görevlilerinin kulübesine gelen çantanın sahibi, çantanın bulunmasının mutluluğunu yaşadı. Ticari taksi sürücüsü Ömer Ekin'in insanlık ölmemiş dedirten davranışı takdir topladı.  

Halit Arslan

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