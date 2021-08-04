Taksi ve dolmuş dezenfeksiyonunu durduran İBB'ye tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Sağlık Daire Başkanlığı, aldığı bir kararla koronavirüs önlemleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte edilen taksi ve dolmuşların dezenfeksiyon işlemine son verdi.

İBB'den yapılan açıklamada “Taksi, minibüs ve taksi dolmuşlara yönelik toplam 300.000'den fazla kez uygulanan ücretsiz dezenfeksiyon işlemleri normalleşme süreci kapsamında 02.08.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Araçlarını düzenli şekilde dezenfekte ettiren taşımacı ve şoförlerimize teşekkür ederiz.” denildi.

Kararın 16 Milyon İstanbullunun sağlığı için risk teşkil ettiğini ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: “Koronavirüs belası henüz bitmedi. Üstelik Delta başta olmak üzere yeni varyantların oluşturduğu tehlikenin önümüzdeki aylarda çok büyük sıkıntılar çıkaracağını bilim insanlarımız her gün vurguluyor. Böyle bir ortamda İBB tarafından alınan bu karar yanlıştır. Tüketiciler bindikleri taksinin ya da dolmuşun dezenfekte edildiğinden emin olmalı. Ben Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir yanlışa müsaade edeceğini düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.