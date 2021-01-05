Taksici, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Sultanbeyli Merkez Taksi Durağı'nda çalışan taksici İlyas Dağdelen, Veysel Karani Mahallesi'ne Yasemin İşçi adlı kadını bıraktı. Durağa dönerken arka koltukta bir cüzdan fark eden taksici, durağı arayarak durumu anlattı. Taksici, daha sonra durağa ulaşan kadına para dolu cüzdanını teslim etti.

Taksici Dağdelen, olayı şöyle anlattı; “Ablamız duraktan taksiye bindi, Veysel Karani Mahallesi'ne getirdik. İndikten sonra durağa doğru giderken arka koltukta cüzdanı buldum. Direkt kahyayı arayarak bilgilendirdim. 'Kişi ararsa bana ulaşsın cüzdanı bende, ona ulaştırırım' dedim. Ablamız durağı arayınca teslim etmeye geldik.”

Yasemin İşçi de, "Çok teşekkür ederim, çok minnettarım. Yaklaşık 4 bin 800 lira para vardı. Kimliklerin her şeyim vardı. Allah razı olsun." diye konuştu. İşçi, taksici ile tokalaşarak, "Helal süt emmişsiniz." dedi ve bir miktar bahşiş verdi.

İzzet Aydın