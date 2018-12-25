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Taksici ile vatandaşlar arasında 'kısa mesafe' arbedesi

Taksici ile vatandaşlar arasında 'kısa mesafe' arbedesi
Taksici ile vatandaşlar arasında 'kısa mesafe' arbedesi

Kozyatağı’nda bir taksici, yağmur altında bekleyen ve “kısa mesafe” diye almadığı bir kadının şikayet edeceğini söylemesi üzerine çıkan tartışma kameralara yansıdı.

Taksici ile vatandaşlar arasında 'kısa mesafe' arbedesi - Tıkla İzle

Olay, saat 14.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı'ndaki bir hastanenin çıkışında meydana geldi. İddiaya göre yağmur altında sokakta bekleyen bir kadın, yoldan geçen taksiyi durdurarak binmek istedi. Ancak taksi şoförü iddiaya göre “kısa mesafe” bahanesiyle kadını taksiye almadı. Bunun üzerine duruma tepki gösteren kadın polis ekiplerini arayarak şikayette bulunmak için telefonunu eline aldı. Kadın taksiciyi şikayet ettiği esnada çevredeki diğer vatandaşlar da taksiciye tepki gösterdi.

Hem taksiye almadı hem de itti
Olayın sonucun aracından inen taksici ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taksici ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Kısa süreli arbedenin ardından taksici aracına binerek uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.  

Doğan Can Cesur
 

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