Taksici kahyasından VİP taksi şoförüne dayak

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir'de bulunan alışveriş merkezi önünde yaşandı. İddiaya göre, yolcu almak için alışveriş merkezi önüne yanaşan VİP taksi sürücüsü ile taksi durağında bulunanlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda taksi şoförü darp edildi.

Olayın hemen ardından darp edilen taksi şoförü diğer arkadaşlarına haber verdi. Olayı duyan VİP taksi şoförleri kavganın yaşandığı alışveriş merkezinin önüne gelerek araçlarını park etti. Polisin olay yerine gelmesiyle yaşanan gerginlik sonlandı.

Veysel Ensar Gökçegözog



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