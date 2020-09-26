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Taksici kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Taksici kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Taksici kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Esenyurt’ta sabah taksiciler arasında çıkan kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi. Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “Taksi durağına doğru sıkıyorlardı, yaklaşamadık”dedi.

Taksici kavgasında ölü sayısı 3’e yükseldi - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre iki taksi durağı çalışanları arasında yolcu alma verme meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavga sırasında pompalı tüfeklerden çıkan saçmalar ile kardeş olan Cengiz Dayanmaz Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk isimli taksiciler ağır yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 2 vatandaşın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası polis kaçan şüphelileri ararken olayın görgü tanığı bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “İçeride oturuyorduk, silah sesleri geldi dışarı çıktığımızda 3 kişi taksi durağına doğru sıkıyordu yaklaşamadık. Bir kişi daha geldi. 2 pompalı tüfek vardı. İnsanlar çoğaldıkça bizde yanlarına gittik baktık ki yaralılar yerdeydi. Saldırgan birisinin kaçtığını gördük genç birisiydi” dedi.

Murat Delice
 

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