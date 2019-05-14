Taksici meslektaşını silahla kafasından vurdu

Demetevler Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında çalışan 06 T 3951 plakalı taksinin sürücüsü Zafer Y. ile 06 T 3543 plakalı taksinin şoförü Hasan Hüseyin D. arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgayı gören çevre esnaf ve vatandaşlar durumu yatıştırdı. Ancak husumet devam edince saat 16.00 sıralarında Hasan Hüseyin D. isimli kişi Zafet Y.'yi araç içerisinde bulunduğu sırada başından silahla vurarak yaraladı. Zanlı silahı ateşledikten sonra olay yerinden kaçtı. 112 Acil ekipleri olay yerine gelerek vurulan kişiyi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İrfan Çalışkan - Burak Altun