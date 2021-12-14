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Taksici, 'Muayenem var götüremem' dedi, yolcu ile tartıştı

Taksici, 'Muayenem var götüremem' dedi, yolcu ile tartıştı
Taksici, 'Muayenem var götüremem' dedi, yolcu ile tartıştı

Esenyurt'ta bir taksici, yolcunun gideceği yerin uzak olduğunu ve aracının muayeneye gideceğini söyleyince ikili arsında tartışma çıktı. Yaşanan o tartışma anları ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksici, 'Muayenem var götüremem' dedi, yolcu ile tartıştı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Esenyurt'ta gerçekleşti. Taksi çeviren bir yolcu, taksiciye gitmek istediği yeri söyledi. Uzun mesafe gidemeyeceğini söyleyen taksici yolcuya, aracının muayenesi olduğunu söyleyerek, araçtan inmesini istedi. Bunun üzerine sinirlenen yolcu, taksiden inmeyi reddederek taksici ile tartıştı. "Ben de taksicilik yaptım, bırakın bu işleri" diye taksiciye tepki gösteren yolcu, taksiden inmeyerek kendini gideceği yere götürttü. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat - Mert Yıldırım

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