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Taksiciden akıl almaz uyuşturucu sevki

Taksiciden akıl almaz uyuşturucu sevki
Taksiciden akıl almaz uyuşturucu sevki

Denizli’de ticari taksinin tepe lambasının içerisine gizledikleri 90 gram eroin maddesini satmaya hazırlanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Taksiciden akıl almaz uyuşturucu sevki - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbari bilgiyi değerlendiren güvenlik güçleri, yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullandığı ticari taksiyi takibe aldı. Ticari taksinin Denizli il sınırlarına girdiği anda düzenlenen operasyonda, araç içerisindeki 4 şüpheli yakalandı.

Araçta yapılan aramada aracın tepe lambasının içerisi ve tavan kısmında bulunan zulalara gizlenmiş satışa hazır vaziyetteki 90 gram eroin maddisini bulan güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin akıl almaz taktiği karşısında şaşkına döndü.

“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Barlas - Eren Elyesa Polat
 

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