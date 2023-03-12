Taksiciden örnek davranış: Depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksi durağında taksicilik yapan Gökhan Yıldız, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından kullandığı takside yardım kampanyası başlattı. Yıldız, depremin büyük hasarlar verdiği illerde ikamet edip, bu hasarlardan dolayı Ankara'ya gelen depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor. Arabasının arka camına "Gün dayanışma günü. Depremzede ailelerine ücretsizdir" yazısını ekleyen Yıldız, bu sayede depremden etkilenen vatandaşların kendi oluşturduğu ücretsiz ulaşım kampanyasını da görmesini sağlıyor.

Depremin ardından çok büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Yıldız, depremden etkilenen insanları da ailesi yerine koyduğunu belirtti. Depremin ardından da maddi yardımlarda çok bulunduğunu ifade eden Yıldız, "Daha fazla ne yapabilirim diye düşündüm ve aracımın arkasına 'Depremzedelere ücretsizdir' yazısı yapıştırdım. Bundan da gurur duydum. Bu şekilde Ankara'da birçok aileye yardımcı olduğumu düşünüyorum. Ulaşım bakımından çok büyük sıkıntılar var. Buradan herkese sesleniyorum. Ulaşım konusunda gerçekten yardıma muhtaç aileler var. Ben de birçoğu ile karşılaşıyorum. Bazen aracın arkasındaki yazıyı görerek benimle irtibata geçiyorlar, bazen de araçta yolculuk esnasında muhabbet kuruyoruz. Bu konuda devletimizden yardım istiyoruz. Yardımı kendimiz için istemiyoruz, biz burada zarar görmüyoruz ama zarar görenler de bizden, bunun farkındayız. Farkındalık oluşturmak adına da mücadelemizi veriyoruz" diye konuştu.

"Bir insandan ‘Allah razı olsun' cümlesini duymak gerçekten çok büyük bir gurur"

Yardımların büyüyerek devam etmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, tüm esnafların bu yardımlara dahil olması gerektiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Esnaf arkadaşlarıma buradan sesleniyorum; çok büyük bir şey kaybetmeyiz. Tam tersine kazanıyoruz da. Bu yardımlarla Allah katında kapıların bizlere açılacağını hissediyorum. Hiç tanımadığın insanların 'Allah razı olsun' dilekleri çok mutlu edici. Tanıyanlar zaten karşısındakine 'Allah razı olsun' diyor fakat tanımadığın bir insandan 'Allah razı olsun' cümlesini duymak gerçekten çok büyük bir gurur. Ben de böyle bir yardıma kalkıştım. Arkadaşlarımın beni yalnız bırakmasını istemiyorum. Toplamda 7 bin 800 taksi var Ankara genelinde. Bir tek benim aracımda bu yazının olması beni üzüyor ama bir yandan da kendimle gurur duyuyorum. Arkadaşlarımın da bu konuda duyarlılık göstermesini istiyorum. Duyarlı olurlarsa bizi, kendilerini ve depremzede aileleri mutlu ederler."

"Nezaketli bir şekilde e-Devlet üzerinden ikametgah adresini gösterdiği takdirde deprem bölgesindeki bütün ailelerimize canıgönülden yardım ediyorum"

Yıldız, yolcuların depremzede olduğunu anlamak için ikametgahlarını göstermelerini talep ettiğini belirterek, "Bu istek de tabii ki rica boyutunda bir istek. Karşımızdaki insanlar zaten çok büyük bir yara almış ve yıpranmış durumdalar. Ben de daha fazla yıpratmadan nezaketli bir şekilde e-Devlet üzerinden ikametgah adresini gösterdiği takdirde deprem bölgesindeki bütün ailelerimize canıgönülden yardım ediyorum" açıklamasında bulundu.

Yıldız, depremzedelere ücretsiz verdiği ulaşım hizmetine, deprem bölgelerinde yaşam şartları normale dönene kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kemal Diri - Tolga Başer



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