İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Taksiciler İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıyı kınamak için karanfil bıraktı

Taksiciler İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıyı kınamak için karanfil bıraktı
Taksiciler İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıyı kınamak için karanfil bıraktı

İstiklal Caddesi’nde yaşanan bombalı saldırı sonrası, İstanbul’da bulunan yüzlerce taksici konvoy oluşturarak Taksime geldi. İstiklal Caddesi’nde ‘Terörü Lanetliyoruz’ pankartı açarak yürüdü. Patlama sonrası kurulan özel platforma karanfil bıraktı.

Taksiciler İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırıyı kınamak için karanfil bıraktı - Tıkla İzle

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın düzenlediği ve İstanbul'da bulunan yüzlerce taksicinin katıldığı konvoy, ‘Terörü Lanetliyoruz' pankartı önünde İstiklal Caddesi'ne yürüyüşle devam etti. Daha sonra patlama noktasında kurulan özel platform önüne gelen taksiciler karanfil bıraktı. Anma sırasında Kur'an-ı Kerim okutan taksiciler ölen vatandaşlarımız için dua etti.

Taksiciler adına bir konuşma yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu,
“İstiklal Caddesi'nde burada, teröristler tarafından hain bir saldırı oldu. Vefat eden kardeşlerimiz oldu. Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İstanbul taksicileri olarak, terörü lanetliyoruz. Cenab-ı Allah böyle bir terör saldırısını ülkemize, milletimize bir daha yaşatmasın. Memleketimize milletimize, devletimize, bütün vatandaşlarımıza güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik nasip eylesin. İstanbul Taksicileri olarak terörü lanetliyoruz” diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından bir dakikalık saygı duruşu yapan taksiciler caddeden ayrıldı.

Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.