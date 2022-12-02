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Taksicilere temizlik fırçası ve paspas sopalarıyla saldırı!

Taksicilere temizlik fırçası ve paspas sopalarıyla saldırı!
Taksicilere temizlik fırçası ve paspas sopalarıyla saldırı!

Konya’da 5 kişilik bir grup, taksi durağında çıkan tartışmanın devamında fırça ve paspas alarak nöbetçi bulunan taksicilere saldırdı. Taksi durağına arkadaşını ziyarete gelen bir kişi kafasından, bir şoför ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksicilere temizlik fırçası ve paspas sopalarıyla saldırı! - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Akabe Mahallesi, Cemil Çiçek Caddesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişi taksi durağına gelerek Meram ilçesine gitmek için ücret sordu ve para çekmek için banka ATM'sine gitti. Kısa sürede geri gelen grup, taksi şoförleriyle, "Sıradaki şoförle değil başka bir şoförle gideceğiz" diyerek sözlü tartışmaya başladı.

Tartışma büyürken şahıslar durakta bulunan temizlik fırçası ve paspası alarak sopalarıyla durakta bulunanlara saldırdı. Olayda taksi şoförü K.S. ve arkadaşı yaralandı. Şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan taksi şoförü K.S. ve durağa arkadaşını ziyarete gelen şahıs ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, durağa gelen şüphelilerin taksicilerle önce sözlü olarak tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine saldırganların durakta bulunan fırça ve paspası alarak taksicilere saldırdığı görülüyor.

İbrahim Yetkin
 

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