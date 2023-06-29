Taksicinin 200 TL'ye götürdüğü yola dönüşte 400 TL istediği iddia edildi: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde yaşandı. Ailesi ile birlikte eğlenmek için su oyunları merkezine giden bir vatandaş, ulaşım aracı olarak taksiyi kullandı. İddiaya göre yaklaşık 200 TL ücret ödeyen vatandaş, dönüşte de evine taksi ile dönmek istedi. Taksi şoförü ise taksimetre açmayarak 400 TL talep etti. Taksicinin bu isteği karşısında çaresiz kalan adam sitem ederek araçtan inerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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