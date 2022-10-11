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Taksicinin saldırısına uğrayan Azerbeycanlı Bagieva: 'Televizyonlardan izlerdim, benim de başıma geldi'

Taksicinin saldırısına uğrayan Azerbeycanlı Bagieva: 'Televizyonlardan izlerdim, benim de başıma geldi'
Taksicinin saldırısına uğrayan Azerbeycanlı Bagieva: 'Televizyonlardan izlerdim, benim de başıma geldi'

Beyoğlu'nda arabasına çarpan taksi şoförü tarafından saldırıya uğrayan ve olanları anlatan Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva, "Bu tür olayları televizyondan izlerdim, benim başıma da geldi" dedi.

Taksicinin saldırısına uğrayan Azerbeycanlı Bagieva: 'Televizyonlardan izlerdim, benim de başıma geldi' - Tıkla İzle

Sanatçı Nergiz Bagieva, 9 Ekim Pazar gecesi programı sonrası evine dönerken, Gümüşsuyu Gazhane Bostanı Sokak'ta bir taksi aracına çarptı. Taksi şoförü durmadan yoluna devam edince, Bagieva kornaya basarak durması için uyardı. Sinirle taksiden inen şoför, Bagieva'ya hakaret ederek darp etmeye başladı. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, saldırının şokunu atlattıktan sonra cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı. Darp raporu alarak polis merkezine giden Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu.

Abdul Samet Kaya - Enes Şamil Gönenç
 

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