Taksiciyi döve döve öldüren sanıklara ilk celsede tahliye

Ataşehir'de 23 Şubat 2019 tarihinde müşterilerden birinin aracına kusması sonucu çıkan kavgada taksici Aziz Kahraman'ın dövülerek öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Metin Karahancı ve Yakup İgrek ile tutuksuz sanık Mehmet Eyidoğan'ın ‘kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

“Maktule vurmadım”

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Mehmet Eyidoğan, olay günü diğer sanıklarla birlikte alkol aldıklarını ve maktulün taksisine bindiklerini söyleyerek, “Yolda giderken Yakup arabanın içine kustu. Bunun üzerine taksi şoförü Aziz Kahraman bizi arabadan indirdi. Hakaret eder biçimde tepki gösterdi. Metin arabanın yıkama parasını vereceklerini, sakin olmasını söyledi. Ancak Aziz Kahraman önce Yakup İgrek ile itiş kakış yaşadı. Bu sırada Metin de müdahale etti. Bu sırada üçü boğuştular. Daha sonra ben araya girdim. Bu sırada maktul yere düşmüştü. Yerden kalktı, biz de oradan uzaklaştık. Cüzdanımın olmadığını fark ettim ve taksinin bulunduğu yere cüzdanıma bakmak için geldim. Bu esnada maktulün sırt üstü yattığını ve ağzında kan olduğunu gördüm. Orada bulunan bir şahsın polisi ve ambulansı aradığını gördüm. Maktule herhangi bir şekilde vurmam söz konusu olmamıştır” dedi.

Tutuklu sanık Metin Karahancı, “Yakup araca kusunca maktul aracı durdurdu. Araçtan indi, Yakup da araçtan indi. Aralarında bir boğuşma olunca ben taksi şoförüne aracı yıkatırız, ücretini veririz dedim. Bu esnada bana küfür edip tokat atınca ben de alkolün etkisiyle yumrukla karşılık verdim. Daha sonra maktul araya girdi” diye konuştu.

“Yüzüne denk gelecek şekilde yumrukla vurdum”

Diğer tutuklu sanık Yakup İgrek ise araçta kusması üzerine şoförün aracı durdurduğunu ve tepki gösterdiğini söyleyerek, “Araçtan indiğim sırada kıyafetlerimden beni silkeledi, kazağım yırtıldı. Boğazımı sıkmaya başladı. Ben de sinirlenerek yüzüne denk gelecek şekilde yumrukla vurdum. Biz oradan ayrılırken rahmetli ayakta ve hayatta idi” dedi.

Olay anına tanık olan Özgür Y. ise “Yakup İgrek taksicinin yüzüne tekmeyle vurdu. Bu darbeyi aldıktan sonra birkaç adım ileri gitti. Olduğu yere dizüstü çöktü, sonra yüzüstü yere düştü. Kavga esnasında iki sanık yumrukla vurarak taksiciyi dövüyordu, alkollüydüler. Taksici de yumrukla karşılık veriyordu” diyerek ambulansa haber verdiğini söyledi.

“Ölüm sebebi belirlenemedi” gerekçesiyle tutuklulara tahliye

Mahkeme ara kararında, maktulün kesin ölüm sebebinin belirlenmemiş olması, sanıkların eylemleriyle maktulün ölümüne sebebiyet verdiklerini gösterir somut kuvvetli suç şüphesi oluşturan delillerin bulunmayışı gerekçesiyle davanın tutuklu sanıkları olan Metin Karahancı ve Yakup İgrek'in tahliyesine hükmetti.

“Tahliye kararı adaletle bağdaşmamaktadır”

Kahraman ailesinin avukatları Gökçe Yıldırım ve Yeşim Gençer, mahkeme başvurarak tahliye kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, “Sanıklar hakkında ‘kasten öldürme' suçundan dava açılmıştır. Bu kadar ağır bir suçla ilgili olarak sanıkların tutukluluk hallerinin sanıklar lehine değişmesini gerektirir en küçük bir delil ya da yenilik mevcut değilken sanıkların tahliyelerine karar verilmesi ne adaletle ne de dosya gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle vicdanları yaralayan sanıkların tahliyelerine dair kararınızın yeniden incelenerek kaldırılması ve sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verilmesini talep ederiz” denildi.

Olayın Geçmişi

Ataşehir'de 23 Şubat'ta müşterilerden birinin taksiye kusması sonucu taksi şoförü Aziz Kahraman ile müşteriler Metin Karahancı, Yakup İgrek ve Mehmet Eyidoğan arasında kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada Kahraman, dövülerek öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan sanık Metin Karahancı ve Yakup İgrek tutuklanırken, Mehmet Eyidoğan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, 3 sanığın da “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Gamze Erdemir