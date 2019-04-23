Taksiciyi gasp eden sanıktan pes dedirten savunma!

Olay, şubat ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesindeki durağa gelerek taksiye binen şüpheli, taksici Mustafa Arı'ya bir süre gideceği yeri tarif etti.

Yıldırım ilçesinde karanlık bir araziye geldiğinde aracı durduran kimliği belirsiz şüpheli, aniden bir eliyle taksicinin boğazına sarıldı, diğer eliyle de belindeki silahı çekerek Arı'nın kafasına dayadı. Taksicinin karşı koymasıyla bir süre araçta boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında elindeki kuru sıkı silahın dipçiğiyle Arı'nın ellerine vurdu. Karşı koyma devam edince kuru sıkı tabancayla 5 el ateş etti. Taksiciyi çeşitli yerlerinden yaralayan gaspçı, daha sonra araçtan inerek hızla uzaklaştı.

Yaşadığı olayın şokunu atlatan Arı, kendi imkanlarıyla hastaneye gidip tedavi olduktan sonra polise başvurdu. Şikayeti değerlendiren ekipler, taksiciyle beraber olayın yaşandığı boş araziye giderek çevrede incelemede bulundu. Yapılan incelemede araç içerisinde 3 adet, boş arazide ise 1 adet boş kovan bulundu.

Ekipler, olayı İsmail A. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan İsmail A. çıkarıldığı ilk mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Maksadım gasp etmek ya da yaralamak değildi"

Hakkında gece vakti silahla yağma suçundan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan İsmail A, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya müşteki taksici Mustafa Arı, tutuklu sanık İsmail A, taraf avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık olay günü yaşananları anlattı. Acil bir işi için taksiye bindiğini ileri süren İsmail A, “Olay akşamı acil bir işim vardı, taksiye bindim, fakat paramın olmadığını fark ettim. Ben de telaş yaptım. Yanımdaki kurusıkı tabancayı taksicinin alnına doğru tuttum. Maksadım gasp etmek ya da yaralamak değildi. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Duruşmaya katılan mağdur taksici Mustafa Arı ise sanıktan şikayetçi olarak, “Olay akşamı bana tarif ettiği yol boş bir araziye çıkıyordu. Maksadı madem gasp etmek değildi neden oraya götürdü? Sanık yalan söylüyor. Savunmasını kabul etmiyorum. Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra ara karar verdi. Suçun vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti sanığı tahliye etti.

Derya Evren

