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Takside gidiş-dönüş tartışması kameralara yansıdı

Takside gidiş-dönüş tartışması kameralara yansıdı
Takside gidiş-dönüş tartışması kameralara yansıdı

Esenyurt’tan taksiye binen bir kadın yolcu, taksiciye gidiş-dönüş yapmak istediğini söylemeyince aralarında tartışma çıktı. Taksicinin, “Taksiye binersin, bir yerde inersin” sözlerine sinirlenen kadın ise “Ben söyleyeceğim sen götüreceksin” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Takside gidiş-dönüş tartışması kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, taksiye bindiği esnada gidiş-dönüş yolculuk yapacağını söylemeyen kadın ile taksici arasında tartışma yaşandı. Kadının kendisini götürmesi yönünde ısrar etmesi üzerine taksici, “Taksiye binersin, bir yerde inersin” diyerek tepki gösterdi. Taksicinin sözlerine öfkelenen kadın ise “Ben paramı veriyorum, dilenmiyorum. Ben söyleyeceğim sen götüreceksin” dedi. İkili arasında yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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