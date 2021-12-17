Takside gidiş-dönüş tartışması kameralara yansıdı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, taksiye bindiği esnada gidiş-dönüş yolculuk yapacağını söylemeyen kadın ile taksici arasında tartışma yaşandı. Kadının kendisini götürmesi yönünde ısrar etmesi üzerine taksici, “Taksiye binersin, bir yerde inersin” diyerek tepki gösterdi. Taksicinin sözlerine öfkelenen kadın ise “Ben paramı veriyorum, dilenmiyorum. Ben söyleyeceğim sen götüreceksin” dedi. İkili arasında yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



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