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Taksiden 8 kaçak göçmen çıktı

Taksiden 8 kaçak göçmen çıktı
Taksiden 8 kaçak göçmen çıktı

Rize'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir ticari takside 8 kaçak göçmen yakalandı.

Taksiden 8 kaçak göçmen çıktı - Tıkla İzle


Rize İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Alipaşa uygulama noktasında durdurulan ticari takside yolcu koltuğunda 6, bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplam 8 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Taksi şoförü Ö.Ş. hakkında adli işlem başlatılırken, 8 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Ali Maşalacı
 

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