Taksiden indirilen İranlı yolcudan uyuşturucu çıktı

Olay, 14 Ekim'de yaşandı. Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veliefendi Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde ilerleyen bir taksideki yolcuda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ticari aracı durdurarak takside bulunan İran uyruklu Hadi Harouni K.(33)'yı gözaltına aldı. İranlı Harouni K.'nın üzerinde arama yapan polis, şüphelinin kemerinin altına gizlenmiş 124 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

İTİRAF ETTİ, YENİ UYUŞTURUCU MADDELERİ BULUNDU

Hadi Harouni K., uyuşturucu maddeyi temin ettiği yeri polis ekiplerine itiraf etti. Emniyet güçleri, operasyonun devamında verilen adrese baskın düzenledi. Operasyonda İran uyruklu Parviz E.(33) ile Mohammad Javad E.(31) adlı 2 şüpheliyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda sigara kutusu içinde satışa hazır 15 parça daralı ağırlığı 11.70 gram gelen marihuana, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 5 bin TL ve 750 Euro para ele geçirildi. İki ayrı operasyonda yakalanan İran uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 14 Ekim'de sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.