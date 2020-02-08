Taksim beyaza büründü

Haftalardır beklenen yar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına aldı. Silivri ve Çatalca'da başlayan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde tüm kenti etkisi altına aldı. Gün ağarınca ise Taksim Meydan'ında güzel görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, hem soğuktan korunmaya çalıştı hem de Taksim'de oluşan kartpostallık görüntünün tadını çıkardı. Taksim Meydanı'nda işyeri olan vatandaşlar ise dükkanlarının önüne biriken karı temizledi.

Yunus Emre Şeker - İrem Demir