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Taksim Camii cuma namazında doldu taştı

Taksim Camii cuma namazında doldu taştı
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Taksim Camii cuma namazında adeta doldu taştı. İçeride yer bulamayan vatandaşlar dışarıda dağıtılan kağıt namazlıklarda Taksim Meydanı’nda namaz kıldı.

Taksim Camii cuma namazında doldu taştı - Tıkla İzle

Taksim Camii'nde açılışın ardından ilk cuma namazında yoğunluk yaşandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği cami, cuma namazında doldu taştı.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek saf tutulan caminin içerisi kısa sürede doldu. Caminin dışında da kağıttan namazlıklarını alan vatandaşlar, Taksim Meydanı'nda namaza durdu.

Namaz sırasında artan kalabalık, Taksim'i ziyarete gelen yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Bazı turistlerin cep telefonu kameraları ile Taksim Camii ve cemaati kayda aldı.



Sümer Avcı
 

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