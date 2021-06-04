Taksim Camii cuma namazında doldu taştı

Taksim Camii'nde açılışın ardından ilk cuma namazında yoğunluk yaşandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği cami, cuma namazında doldu taştı.





Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek saf tutulan caminin içerisi kısa sürede doldu. Caminin dışında da kağıttan namazlıklarını alan vatandaşlar, Taksim Meydanı'nda namaza durdu.





Namaz sırasında artan kalabalık, Taksim'i ziyarete gelen yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Bazı turistlerin cep telefonu kameraları ile Taksim Camii ve cemaati kayda aldı.







Sümer Avcı



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