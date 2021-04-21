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Taksim Camii mahyalar ile süslendi

Taksim Camii mahyalar ile süslendi
Taksim Camii mahyalar ile süslendi

Taksim’de yapımı devam eden ve açılışına kısa bir süre kalan Taksim Camii'nin minarelerine Ramazan ayının önemini anlatan mahyalar asıldı. Taksim Camii'ndeki ‘Hoş Geldin Şehri Ramazan’ mahyası drone ile havadan görüntülendi.

Taksim Camii mahyalar ile süslendi - Tıkla İzle

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip cami inşaatında sona gelindi. Açılışına kısa bir süre kalan Taksim Camii'nin minarelerine Ramazan ayının önemini anlatan mahyalar asıldı. ‘Hoş geldin Şehr-i Ramazan' yazılı mahyalar görenleri kendine hayran bıraktı. Akşam drone ile görüntülenen Taksim Camii'ndeki mahyalar ile İstanbul manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Davut Has - Ensar Kıranlıoğlu - Sümer Avcı
 

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