Taksim Camii Ramazan Ayı'na hazırlanıyor

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nda açılması planlanan Taksim Camii hazırlıkları neredeyse tamamlandı. Kaba işçilik ve inşaatının tamamlandığı camide ince işçilik yapılması gereken yerler kaldı. Son durumu havadan görüntülenen cami mimarisi ile dikkat çekiyor. Caminin kubbeleri ve minareleri Taksim Meydanının silueti ile çekilen görüntülere yansıdı. Cami dışında çalışmaların neredeyse tamamlanmasıyla yoğunluk cami içerisindeki çalışmalara yönlendirildi. Cami içerisinin duvarları ahşapla kaplanmaya başlandı, camlara ise korkuluklar yerleştiriliyor. İçinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı cami, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip.

Ahmet Faruk Sarıkoç

