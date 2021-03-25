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Taksim Camii Ramazan Ayı'na hazırlanıyor

Taksim Camii Ramazan Ayı'na hazırlanıyor
Taksim Camii Ramazan Ayı'na hazırlanıyor

4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii inşaatının yüzde 99’u tamamlanırken caminin Ramazan Ayı'nda açılması planlanıyor. Cami inşaatındaki son durum havadan çekilen görüntülere yansıdı. Dış cephenin tamamlandığı ve ince işçiliğin yapıldığı görüldü.

Taksim Camii Ramazan Ayı'na hazırlanıyor - Foto Galeri

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nda açılması planlanan Taksim Camii hazırlıkları neredeyse tamamlandı. Kaba işçilik ve inşaatının tamamlandığı camide ince işçilik yapılması gereken yerler kaldı. Son durumu havadan görüntülenen cami mimarisi ile dikkat çekiyor. Caminin kubbeleri ve minareleri Taksim Meydanının silueti ile çekilen görüntülere yansıdı. Cami dışında çalışmaların neredeyse tamamlanmasıyla yoğunluk cami içerisindeki çalışmalara yönlendirildi. Cami içerisinin duvarları ahşapla kaplanmaya başlandı, camlara ise korkuluklar yerleştiriliyor. İçinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı cami, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip.

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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