Taksim Camii'ne asılan mahya havadan görüntülendi

Osmanlı mirası mahyalar, Ramazan'a günler kala hazırlanarak camilere asılmaya başlandı. İstanbul'un yeni sembollerinden biri olan Taksim Camii'nin şerefelerine çıkarılan "Elhamdülillah" yazılı dijital mahya da iki minarenin arasına çekilerek asıldı. Asılan mahya, dron ile havadan görüntülendi. Camiye asılan mahya ortaya eşsiz manzaralar çıkardı.

Emre Baba - Alperen Baran Metecan



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