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Taksim Camii'ne asılan mahya havadan görüntülendi

Taksim Camii'ne asılan mahya havadan görüntülendi
Taksim Camii'ne asılan mahya havadan görüntülendi

"On bir ayın sultanı" Ramazan'a özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar camilere asılmaya başlandı. Taksim Camii minarelerinin arasına asılan "Elhamdülillah" yazılı mahya dron ile havadan görüntülendi.

Taksim Camii’ne asılan mahya havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Osmanlı mirası mahyalar, Ramazan'a günler kala hazırlanarak camilere asılmaya başlandı. İstanbul'un yeni sembollerinden biri olan Taksim Camii'nin şerefelerine çıkarılan "Elhamdülillah" yazılı dijital mahya da iki minarenin arasına çekilerek asıldı. Asılan mahya, dron ile havadan görüntülendi. Camiye asılan mahya ortaya eşsiz manzaralar çıkardı.

Emre Baba - Alperen Baran Metecan
 

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