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Taksim Camii'ne yoğun ilgi

Taksim Camii'ne yoğun ilgi
Taksim Camii'ne yoğun ilgi

Cuma namazı ile birlikte ibadete açılan Taksim Camii'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hem yerli hem de yabancı turistler camiyi ziyaret etti.

Taksim Camii'ne yoğun ilgi - Foto Galeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birlikte Taksim Camii cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

Açılıştan sonra yerli ve yabancı turistler camiye yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar cami içinden fotoğraf çekerken, bazıları da namaz kıldı.

Cami ziyaretine gelen vatandaşlardan Yusuf Demir, “Allah'a şükürler olsun ki 156 yıldır buraya giremedikleri Cenab-ı Allah'ın izniyle inşallah noktasına kadar yad edeceğiz sıra Filistin'in başına inşallah” dedi.

Ömer Faruk Yıldız - Doğan Can Cesur
 

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