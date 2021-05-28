Taksim Camii'ne yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birlikte Taksim Camii cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

Açılıştan sonra yerli ve yabancı turistler camiye yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar cami içinden fotoğraf çekerken, bazıları da namaz kıldı.

Cami ziyaretine gelen vatandaşlardan Yusuf Demir, “Allah'a şükürler olsun ki 156 yıldır buraya giremedikleri Cenab-ı Allah'ın izniyle inşallah noktasına kadar yad edeceğiz sıra Filistin'in başına inşallah” dedi.

Ömer Faruk Yıldız - Doğan Can Cesur

