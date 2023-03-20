Taksim Camii'nin dijital mahyası asıldı

11 ayın sultanı Ramazan'ın vazgeçilmezi olan mahyalar İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı. Hazırlanışı geleneksel mahyalara oranla teknolojinin getirdiği kolaylıklar nedeniyle daha pratik olan dijital mahyalar bu yıl da ön plana çıktı. İstanbul'un önemli sembollerinden biri olan Taksim Camii'nde ise bugün dijital mahyalar iki minare arasına asıldı. Beş metre yüksekliğinde, 20 metre genişliğinde ve toplamda 100 metrekare ancak çift taraflı çalıştığı için 200 metrekareyi bulan LED tabanlı dijital mahyalar ile Ramazan ayı boyunca “Ramazan ve dayanışma” temalı yüzlerce mesaj verilebilecek.

Taksim Camii İslam Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş şunları söyledi:

“Mahya kültürümüzde önemli bir gelenektir. Taksim Camii'nin de mahya takımını bugün astık. Taksim Camii'nde diğer camilerden farklı olarak kullanılan mahya teknolojik ve dijital olacak. Ramazan ayı boyunca mahyalarda yer verdiğimiz Ramazan ve dayanışma temalı metinlerimizle Beyoğlu Taksim'e gelen ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Bir ay boyunca camimizde gerçekleştireceğimiz mahya mesajları, mukabele okumaları, sergiler, söyleşiler, Kur'an tilavetleri, teravih namazları ve aşevimizin çorba ikramı gibi birçok programla Ramazan'ı ziyaretçilerimize dolu dolu yaşatacağız. Ramazan'ın manevi huzur iklimini Beyoğlu ve Taksim Meydanı'na hissettireceğiz inşallah.”

Dijital mahya işlevsel oluşuyla uygun bulundu

Dijital mahyanın tercih edilmesinin nedenlerini açıklayan Gümüş, “Taksim Camii ve Külliyesi'nin mimarisi, önemi ve konumu itibarıyla günümüze uygun teknolojik bir mahya kullanmak istedik. Bu anlamda dijital LED mahyamızda Ramazan süresince çeşitli mesajlarımıza yer vereceğiz. Bu bakımdan dijital mahyaları hem kullanım hem de işlev açısından daha uygun bulduk” dedi.

“Günümüz teknolojisiyle üretildi”

Mahyanın teknik özelliklerinden bahseden dijital mahya üreticisi Zeki Erdem ise, “Mahyamız beş metre yüksekliğinde, 20 metre genişliğinde ve toplamda 100 metrekare, ancak çift taraflı çalıştığı için 200 metrekaredir. Dijital ekrana dönüşen bir mahya ürettik. Mahyamız Ramazan ayı boyunca iki minare arasında yer alacak. Elektronik olarak çalışan mahyamız, günümüzün teknolojisiyle üretilmiş bir üründür” şeklinde konuştu.

Farklı dillerde kullanıma uygun altyapıya sahip

Erdem, “Teknoloji sayesinde yüzlerce mesajımızı ekranlara yansıtabiliyoruz. Bu mesajlar birçok farklı dilde de verilebiliyor. Geleneksel mahyalardan ilham alarak bu sistemleri oluşturduk” diye konuştu.

Sema Fison



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