Dolmabahçe'deki Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupa maçında saat 22.00'da karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları Taksim Meydanı'na dolaşmaya başladı. Yaklaşık 50 bin İngiliz taraftarının takip etmesi beklenen maç öncesi stadyuma çıkan birçok yol trafiğe kapatıldı. Kaldığı otellerden çıkan Liverpool ve Chelsea taraftarları ise maç saatini beklemeye başladı. Taksim İstiklal Caddesi üzerinde dolaşan taraftarlar seyyar satıcıların takımlarının atkısını satın almayı ihmal etmedi. Bir babanın tuttuğu takımın formasını giydirdiği çocuğunu omzuna alıp gezdirmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

Taksim Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle kapatıldı

Öte yandan Taksim Cumhuriyet Anıtı dün getirilen polis bariyerleriyle kapatıldı. Anıta yayaların girişine izin verilmezken, bazı taraftarlar anıt önünde özçekim yaptı. Taksim ve çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı. İstiklal Caddesi girişinde Toplumsal Olaylarla Müdahale Aracı (TOMA) konuşlandırılırken, meydanın ve caddenin çeşitli noktalarında ise polis noktaları oluşturuldu. Herhangi bir olumsuz duruma karşı anlık müdahale edilmesi için çok sayıda polis görevlendirildi.

Sümer Avcı - Doğan Can Cesur