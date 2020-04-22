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Taksim değil Adana

Taksim değil Adana
Taksim değil Adana

Adana’da vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişe çıkarak adeta dükkanlara akın etti. Bir caddede yol boyunca dükkanlara girip çıkan insan yoğunluğu pes dedirtirken, araç trafiği nedeniyle de caddelerde uzun kuyruklar oluştu.

Taksim değil Adana - Foto Galeri

Tüm dünyada görülen korona virüs nedeniyle Türkiye'de de önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu önlemler kapsamında 22 Nisan gece saat 24.00 ile 26 Nisan gece 24.00'a kadar 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama öncesinde Adana'da vatandaşlar Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde yol boyunca dükkanların olduğu bir caddede dükkanlara girip çıkıp sosyal mesafeyi hiçe sayarak alışveriş yaptı.

Bilinçsizce hareket eden maskeli ve maskesiz vatandaşların sergilediği görüntüler pes dedirtirken, vatandaşın alışveriş yaptığı cadde İstanbul Taksim'de yansıyan kalabalık görüntüleri aratmadı. Öte yandan, caddelerde vatandaşların yoğunluk göstermesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici

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