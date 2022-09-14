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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eksi 2. katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın hastanede paniğe neden oldu.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eksi 2. katında elektrik kontağının kısa devre yapması nedeniyle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının çıktığı kat dumanla dolarken, alarm çaldı. İçeride bulunanlar paniğe kapılırken, o katta ve üst katta bulunanlar tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı. Yangın hastane görevlileri tarafından söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de çeşitli kontrollerde bulundu. Bir süre hastaneye kimse alınmadı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından dışarıya çıkarılanların içeriye girmelerine izin verildi.

Olay esnasında hastanenin içinde bulunan bir vatandaş ise, “İçeride refakatçıydım. Etrafı birden duman sardı. Ardından tedbir amaçlı çıkarttılar bizi. Dumanlar alttan yukarı doğru çıktı. Yangın alt katta çıkmış. Görevliler geldi hepimizi dışarı çıkardı. Hastalar yukarıda kaldı. Benim hastam var şu anda, içeride yatıyor” dedi.

Murat Horoz

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