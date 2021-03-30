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Taksim Gezi Parkı'ndaki şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi

Taksim Gezi Parkı'ndaki şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi
Taksim Gezi Parkı'ndaki şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi

Taksim Gezi Parkı'na bırakılan şüpheli sırt çantası, polis ekiplerini harekete geçirdi. Park ve çevresine şerit çekilerek fünye ile patlatılan sırt çantasından şarj aleti ve kıyafet çıktı.

Taksim Gezi Parkı'ndaki şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi - Tıkla İzle

Olay, saat 17.30'da Beyoğlu'nda bulunan Taksim Gezi Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktaki bankalardan birine bırakılan şüpheli bir sırt çantası, vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekti.

Sırt çantasının bomba olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran polis ekiplerine özel harekat ve bomba imha uzmanı da eşlik etti. Bomba imha uzmanı bankın üstündeki sırt çantasına fünye bağlayarak, kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan sırt çantasının içinden şarj aleti ve kıyafetlerin çıktığı öğrenildi.

Sümer Avcı

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